〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透新加坡10月3日电---亚洲石脑油价格和裂解价差周三分别跌至近两周低点每吨947美元和116.98美元,因现货交易低迷.
中国和韩国的买家因假期离市.而其它贸易商则在伦敦与科威特就2012年12月至2013年11月的石脑油供给合约进行洽商.
一位在新加坡的交易员说:"今天是典型的熊市,因为恰逢假期.亚洲仍需要船货."
科威特已将其全程石脑油一年期合约价格定在了离岸价(FOB)每吨较中东报价高约30美元的纪录高位.
交易员表示,该报价很高,可能会最终敲定在25美元至30美元区域.
亚洲汽油裂解价差下跌15.5%至两周低点每桶9.43美元,因印尼需求带来的提振效应减弱.(完)
--编译 王洋;审校 石冠兰
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。