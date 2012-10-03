〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点

路透新加坡10月3日电---亚洲石脑油价格和裂解价差周三分别跌至近两周低点每吨947美元和116.98美元,因现货交易低迷.

中国和韩国的买家因假期离市.而其它贸易商则在伦敦与科威特就2012年12月至2013年11月的石脑油供给合约进行洽商.

一位在新加坡的交易员说:"今天是典型的熊市,因为恰逢假期.亚洲仍需要船货."

科威特已将其全程石脑油一年期合约价格定在了离岸价(FOB)每吨较中东报价高约30美元的纪录高位.

交易员表示,该报价很高,可能会最终敲定在25美元至30美元区域.

亚洲汽油裂解价差下跌15.5%至两周低点每桶9.43美元,因印尼需求带来的提振效应减弱.(完)