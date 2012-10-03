〔路透专访〕日本将在G7财长会议上敦促欧洲采取果断举措遏制债务危机

路透东京10月3日电---日本财务省财务官中尾武彦周三表示,下周在东京召开的七国集团(G7)财长会议以及国际货币基金组织(IMF)和世界银行年会上,日本将敦促欧洲采取更果断举措来遏制债务危机.

中尾武彦并表示,日本将在汇率问题上与美国和欧洲保持密切沟通,日本已准备好干预市场来应对日圆过度升值.