〔路透专访〕日本将在G7财长会议上敦促欧洲采取果断举措遏制债务危机

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型和小型船舶需求强劲
波罗的海海岬型船运价指数上升52点，或7.04%，至791点。海岬型船舶日均获利上升366美元，报6,496美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透东京10月3日电---日本财务省财务官中尾武彦周三表示,下周在东京召开的七国集团(G7)财长会议以及国际货币基金组织(IMF)和世界银行年会上,日本将敦促欧洲采取更果断举措来遏制债务危机.
中尾武彦并表示,日本将在汇率问题上与美国和欧洲保持密切沟通,日本已准备好干预市场来应对日圆过度升值.
波罗的海海岬型船运价指数上升52点，或7.04%，至791点。海岬型船舶日均获利上升366美元，报6,496美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)