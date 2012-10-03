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市场报道 | 2012年 10月 3日 星期三 21:41 BJT

〔美国股市〕微幅开高,因之前ADP民间就业数据优于预期

路透纽约10月3日电---美国股市周三微幅开高,此前数据显示美国9月民间部门就业人数增幅高于分析师预期.[ID:nEAPA30EH1]

道琼工业指数.DJI上涨14.55点,或0.11%,至13,496.91点.标准普尔500指数.SPX上升2.49点,或0.17%,至1,448.24点.Nasdaq综合股价指数.IXIC升11.63点,或0.37%,至3,131.67点.(完)

--编译 于春红;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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