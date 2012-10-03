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市场报道 | 2012年 10月 3日 星期三 22:34 BJT

〔美国热股〕投资者拟质问惠普CEO提振股价策略,其股价上涨近1%

路透10月3日电---华尔街投资者可能在惠普(HPQ.N)的分析师会议上向该公司执行长惠特曼发问,看其打算如何扭转惠普股价的跌势.今年惠普股价跌幅超过多数主要科技公司.

惠普股价周三早盘上涨0.7%,报17.25美元.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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