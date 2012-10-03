〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及三周低点,因疲弱经济数据打击复苏信心

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
* 9月经济数据疲软,打击对第三季经济较好的乐观情绪
* 英国9月服务业PMI数据表明,该行业仅小幅增长
* 英国央行开始为期两日的政策会议
路透伦敦10月3日电---英镑兑美元周三触及三周低点,兑欧元也触及近两周最低,因疲弱的经济数据打击了对经济持续复苏的信心.
周三公布的调查显示,英国9月服务业增长速度放慢,服务业企业10个月里首次裁员,这给该国经济持续复苏的可能性投下更多疑问.英国9月服务业采购经理人指数(PMI)从53.7降至52.2,低于预估.[ID:nST0560423]
交易商称,疲弱的数据可能使投资者近期增加英镑的空仓.周二公布的英国9月Markit/CIPS建筑业PMI从49.0升至49.5,连续第二个月低于荣枯分水岭.
英镑兑美元GBP=D4跌0.2%,报1.6095美元,稍早曾跌至1.6085的低点.英镑兑美元自9月21日触及1.6310的13个月高点以来,一直处于下行趋势.交易商称,支撑位在英镑9月13日所及低点1.6071美元.
"英镑兑美元的涨势可能有些过度,但我认为兑欧元仍可能走强,"丹麦盛宝银行(Saxo Bank)外汇策略师John Hardy表示."欧元仍面临许多问题."
欧元兑英镑EURGBP=D4小幅上涨至0.8015英镑,稍早曾触及9月20日以来的高点0.80245.欧元料连续第四日上涨.
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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