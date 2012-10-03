〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及三周低点,因疲弱经济数据打击复苏信心

* 9月经济数据疲软,打击对第三季经济较好的乐观情绪

* 英国9月服务业PMI数据表明,该行业仅小幅增长

* 英国央行开始为期两日的政策会议

路透伦敦10月3日电---英镑兑美元周三触及三周低点,兑欧元也触及近两周最低,因疲弱的经济数据打击了对经济持续复苏的信心.

周三公布的调查显示,英国9月服务业增长速度放慢,服务业企业10个月里首次裁员,这给该国经济持续复苏的可能性投下更多疑问.英国9月服务业采购经理人指数(PMI)从53.7降至52.2,低于预估.[ID:nST0560423]

交易商称,疲弱的数据可能使投资者近期增加英镑的空仓.周二公布的英国9月Markit/CIPS建筑业PMI从49.0升至49.5,连续第二个月低于荣枯分水岭.

英镑兑美元GBP=D4跌0.2%,报1.6095美元,稍早曾跌至1.6085的低点.英镑兑美元自9月21日触及1.6310的13个月高点以来,一直处于下行趋势.交易商称,支撑位在英镑9月13日所及低点1.6071美元.

"英镑兑美元的涨势可能有些过度,但我认为兑欧元仍可能走强,"丹麦盛宝银行(Saxo Bank)外汇策略师John Hardy表示."欧元仍面临许多问题."