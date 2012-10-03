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市场报道 | 2012年 10月 4日 星期四 04:57 BJT

〔加拿大股市〕温和收低,受疲弱经济数据和大宗商品价格下跌打击

路透多伦多10月3日电---加拿大主要股指周三温和收低,因中国与欧洲出现经济放缓加剧迹象,打击大宗商品价格和资源类股,抵消了好于预期的美国数据的影响.

美国原油期货下跌逾4%至每桶88美元下方,拖累能源股下跌1.1%.

Canadian Natural Resources(CNQ.TO)对大盘的拖累最大,收低2.9%至30.28加元.

"实际上,加股在压力之下支撑的很好,令我有些惊喜,"Global Securities的策略师和研究副总裁Elvis Picardo表示.他指出周三能源类股的表现好于油价.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低31.76点,或0.26%,至12,359.47.10大类股有四种收低,包括权重的原材料股.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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