美国与加拿大经济指标预测--10月4日-10月11日****

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透10月4日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月1日当周-------------------------------
10月4日(四)
-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 9月 -- +2.6%
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 9月 -- 32.2
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月29日当周 37 35.9
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.4
续请失业金人数(万人) 9月22日当周 327.1 327.1
1400 美国工厂订单 8月 -5.8% +2.8%
耐久财(耐用品)订单 8月修正值 -- -13.2%
扣除国防的耐久财订单 -- -12.4%
扣除运输的耐久财订单 -- -1.6%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.1%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 65.2
经季节调整PMI 59.0 62.5
10月5日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加11.3 增加9.6
制造业就业岗位(万个) 持平 减少1.5
民间就业岗位(万个) 增加13 增加10.3
失业率 8.2% 8.1%
平均时薪 +0.2% 持平
每周平均工时 34.4 34.4
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 9月 增加1 增加3.43
失业率 7.3% 7.3%
全职就业岗位(万个) -- 减少1.25
兼职就业岗位(万个) -- 增加4.67
就业参与率 -- 66.60%
1230 加拿大建筑许可 8月 +0.1% -2.3%
1430 美国ECRI一周领先指标 9月28日当周 -- 126.7
1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加65 减少32.8
----------------------------------10月8日当周-------------------------------
10月8日(一)
暂无重要经济数据.
10月9日(二)
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 9月 -- 92.90
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 9月 -- 22.49
1400 美国就业指数 9月 -- 108.6
10月10日(三)
1100 美国抵押贷款指数 10月5日当周 -- 1,020.4
再融资指数 -- 5,888.0
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月6日当周 -- -0.3%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月6日当周 -- +2.3%
1400 美国趸售(批发)库存 8月 +0.4% +0.7%
趸售销售 +0.3% -0.1%
10月10-15日
1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 -- 赤字1,910
10月11日(四)
1230 加拿大新屋价格(较前月) 8月 -- +0.1%
1230 美国进口价格 9月 +0.8% +0.7%
出口价格 +0.4% +0.9%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差439 逆差420
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月6日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 9月29日当周 -- --
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 -- 逆差23.4
出口(亿加元) 8月 -- 377.4
进口(亿加元) -- 400.8(完)
--整理 兰秀娟;审校 徐文焰
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI