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市场报道 | 2012年 10月 4日 星期四 07:33 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月4日-10月11日****

路透10月4日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月1日当周-------------------------------

10月4日(四)

-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 9月 -- +2.6%

1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 9月 -- 32.2

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月29日当周 37 35.9

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.4

续请失业金人数(万人) 9月22日当周 327.1 327.1

1400 美国工厂订单 8月 -5.8% +2.8%

耐久财(耐用品)订单 8月修正值 -- -13.2%

扣除国防的耐久财订单 -- -12.4%

扣除运输的耐久财订单 -- -1.6%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.1%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 65.2

经季节调整PMI 59.0 62.5

10月5日(五)

1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加11.3 增加9.6

制造业就业岗位(万个) 持平 减少1.5

民间就业岗位(万个) 增加13 增加10.3

失业率 8.2% 8.1%

平均时薪 +0.2% 持平

每周平均工时 34.4 34.4

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 9月 增加1 增加3.43

失业率 7.3% 7.3%

全职就业岗位(万个) -- 减少1.25

兼职就业岗位(万个) -- 增加4.67

就业参与率 -- 66.60%

1230 加拿大建筑许可 8月 +0.1% -2.3%

1430 美国ECRI一周领先指标 9月28日当周 -- 126.7

1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加65 减少32.8

----------------------------------10月8日当周-------------------------------

10月8日(一)

暂无重要经济数据.

10月9日(二)

1130 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 9月 -- 92.90

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 9月 -- 22.49

1400 美国就业指数 9月 -- 108.6

10月10日(三)

1100 美国抵押贷款指数 10月5日当周 -- 1,020.4

再融资指数 -- 5,888.0

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月6日当周 -- -0.3%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月6日当周 -- +2.3%

1400 美国趸售(批发)库存 8月 +0.4% +0.7%

趸售销售 +0.3% -0.1%

10月10-15日

1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 -- 赤字1,910

10月11日(四)

1230 加拿大新屋价格(较前月) 8月 -- +0.1%

1230 美国进口价格 9月 +0.8% +0.7%

出口价格 +0.4% +0.9%

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差439 逆差420

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月6日当周 -- --

初请失业金人数四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(万人) 9月29日当周 -- --

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 -- 逆差23.4

出口(亿加元) 8月 -- 377.4

进口(亿加元) -- 400.8(完)

--整理 兰秀娟;审校 徐文焰

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