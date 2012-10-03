《美债周四展望》公债价格持稳,静待美联储会议记录及9月就业数据

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约10月3日电---美国公债价格周三变动不大,投资人静待周四美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布9月货币政策会议记录,且市场翘首以盼周五美国就业报告出炉,进一步判断美国经济复苏强度.

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,9月ADP民间就业人数增加16.2万人,高于分析师预估的14.3万人.[ID:nEAPA30EH1]数据公布后,美国公债价格一度下滑.

但随着投资人将注意力转向周四的美联储会议记录和周五的就业报告后,公债回升,当日几无变动.

"我认为市场处于观望模式,我们在等待美联储会议记录,之后的焦点在就业数据."SEI Investments高级投资组合经理Sean Simko表示.

投资人将仔细研判周四美联储公布的9月12-13日会议记录,以寻找联储对进一步购买资产到底有多开放的迹象.上月,美联储宣布了第三轮量化宽松政策,主要购买抵押贷款支持债券.

一些投资人预计在扭转操作年底到期后,美联储可能还会增购美国公债.

"有关言论越来越多,"Simko表示,"我认为美联储可能希望在扭转操作到期前保持观望,以判断事态发展和经济表现,以及财政悬崖如何应对和市场总体状况."

根据路透访查的分析师预计,周五9月非农就业岗位将增加11.3万,失业率将由8月的8.1%小增至8.2%.

近期非农就业数据和ADP就业数据的差异令交易商基于周三数据上调预期的可能性降低.

"市场反应平平,"Eaton Vance Investment Managers副总裁兼投资组合经理Eric Stein表示,"ADP就业数据是能够帮助分析就业市场的良好指标,但对预测政府非农就业数据而言作用不大,所以许多短线交易商并没有太看重."

周三长债表现较为逊色,部分受公司债发售对冲打压.

"有锁定利率动作,"Navigate Advisors LLC董事总经理Tom di Galoma表示,"交易商卖出长债,买入短债."

汤森路透旗下IFR称,周三,高级别公司债发售放缓,周一和周二已有约180亿美元该级别公司债进场.

指标10年期公债US10YT=RR价格持平,收益率报1.63%,30年期长债US30YT=RR跌5/32,收益率由周二尾盘的2.82%升至2.83%.(完)

--编译 李军/肖群英;审校 利棣儿

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