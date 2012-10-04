〔表格〕澳洲8月经季节调整后零售销售较前月增长0.2%,低于预估

亚洲橡胶：TOCOM期胶下滑，因泰国计划加售国家储备胶
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
路透悉尼10月4日电---澳洲统计局周四公布,澳洲8月经季节调整后零售销售较前月增长0.2%.路透预估为上升0.4%.
详细数据如下(单位为10亿澳元):
月度零售销售 8月 7月 较前月变动(%) 2011年8月
(经季节调整) 21.46 21.40 +0.2 20.80
7月零售销售修正后仍为较前月下滑0.8%.(完)
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--编译 张若琪;审校 孙茉莉
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
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路透上海2月16日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *大连机床 16大机床SCP002 5 2月13日 9个月 6.00% 兴业银行 超短融 触发交叉违约，启动 集团