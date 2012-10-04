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货币新闻 | 2012年 10月 4日 星期四 09:39 BJT

〔表格〕澳洲8月经季节调整后零售销售较前月增长0.2%,低于预估

路透悉尼10月4日电---澳洲统计局周四公布,澳洲8月经季节调整后零售销售较前月增长0.2%.路透预估为上升0.4%.

详细数据如下(单位为10亿澳元):

月度零售销售 8月 7月 较前月变动(%) 2011年8月

(经季节调整) 21.46 21.40 +0.2 20.80

7月零售销售修正后仍为较前月下滑0.8%.(完)

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--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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