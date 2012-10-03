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货币新闻 | 2012年 10月 4日 星期四 06:21 BJT

《美国重要政经日程》--10月4日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布最新一周初请失业金人数

1230 - 农业部公布一周出口销售报告

1400 - 商务部公布8月工厂订单

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1500 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售,并宣布标售三年、10年及30年期公债

1800 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布9月12-13日联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

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