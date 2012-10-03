《美国重要政经日程》--10月4日

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布最新一周初请失业金人数
1230 - 农业部公布一周出口销售报告
1400 - 商务部公布8月工厂订单
1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售,并宣布标售三年、10年及30年期公债
1800 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布9月12-13日联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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