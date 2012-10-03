《综述》美国公司9月增雇人手和服务业扩张,显示经济仍温和成长

* 9月ADP民间就业人数增加16.2万人

* 服务业成长加速,新订单增长

* 上周抵押贷款再融资需求激增

路透纽约10月3日电---美国公司9月新增岗位数量多于预期,与此同时服务业活动升温,显示美国经济仍处于温和成长的轨道上.

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,9月ADP民间就业人数增加16.2万人,高于分析师预估的增加14.3万人,但逊于8月的增长18.9万人.[ID:nEAPA30EH1]

美国供应管理协会(ISM)周三亦公布,9月非制造业指数升至55.1,创3月份以来的高位,超过8月的53.7,得益于新订单强劲.

"看来形势正朝着正确的方向前进.新的现实情况是:经济并未强劲增长,只是非常温和的成长,"Cabot Money Management固定收益投资组合经理William Larkin说.