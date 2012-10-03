《综述》美国公司9月增雇人手和服务业扩张,显示经济仍温和成长

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
* 9月ADP民间就业人数增加16.2万人
* 服务业成长加速,新订单增长
* 上周抵押贷款再融资需求激增
路透纽约10月3日电---美国公司9月新增岗位数量多于预期,与此同时服务业活动升温,显示美国经济仍处于温和成长的轨道上.
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,9月ADP民间就业人数增加16.2万人,高于分析师预估的增加14.3万人,但逊于8月的增长18.9万人.[ID:nEAPA30EH1]
美国供应管理协会(ISM)周三亦公布,9月非制造业指数升至55.1,创3月份以来的高位,超过8月的53.7,得益于新订单强劲.
"看来形势正朝着正确的方向前进.新的现实情况是:经济并未强劲增长,只是非常温和的成长,"Cabot Money Management固定收益投资组合经理William Larkin说.
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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