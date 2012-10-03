《美国个股焦点》惠普财测令人失望,股价挫至九年最低

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
* 惠特曼认为高层更迭导致企业转型缓慢
* 称从2014财年才能开始看到明显复苏
* 预期2013年企业服务部门勉强盈利
路透旧金山10月3日电---美国惠普(HPQ.N)股价周三挫至九年低点,之前惠普执行长惠特曼(Meg Whitman)警告称2013年获利意外急剧下降,软件(软体)部门以外其它部门的营收都将下滑.
华尔街原本期望惠特曼的重整计划尽快见效.该计划的重点是把惠普转型为可以挑战挑战IBM(IBM.N)和戴尔DELL.O的企业计算公司.
惠特曼执掌惠普刚一年多时间.她对投资人表示,只有到2014财年,惠普才会开始明显复苏,届时投资开始产生效果.
她认为,过去几年史无前例的高层更迭拖延了惠普的转型脚步.
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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