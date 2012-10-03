《美国个股焦点》惠普财测令人失望,股价挫至九年最低

* 惠特曼认为高层更迭导致企业转型缓慢

* 称从2014财年才能开始看到明显复苏

* 预期2013年企业服务部门勉强盈利

路透旧金山10月3日电---美国惠普(HPQ.N)股价周三挫至九年低点,之前惠普执行长惠特曼(Meg Whitman)警告称2013年获利意外急剧下降,软件(软体)部门以外其它部门的营收都将下滑.

华尔街原本期望惠特曼的重整计划尽快见效.该计划的重点是把惠普转型为可以挑战挑战IBM(IBM.N)和戴尔DELL.O的企业计算公司.

惠特曼执掌惠普刚一年多时间.她对投资人表示,只有到2014财年,惠普才会开始明显复苏,届时投资开始产生效果.