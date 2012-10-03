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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 06:35 BJT

全球外汇市场10月4日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月3日(三)

2350 - 日本9月23-29日当周资本流动数据

10月4日(四)

-- - 日本央行开始为期两天的政策会议

0130 - 澳洲8月建筑许可和民间住宅许可

0130 - 澳洲8月零售销售

0715 - 瑞士第二季工业订单

1100 - 英国央行宣布利率决定

1130 - 美国9月Challenger企业计划裁员人数

1145 - 欧洲央行宣布利率决定

1230 - 欧洲央行召开记者会

1230 - 美国9月29日当周初请失业金人数

1400 - 美国8月工厂订单

-- - 美国9月ICSC同店销售

1800 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布9月12-13日会议记录

2030 - 美联储一周资产负债表

2350 - 日本截至9月底外汇储备

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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