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市场报道 | 2012年 10月 4日 星期四 06:47 BJT

《汇市简讯》日圆成为推升欧元/日圆的因素,上看102.25

2212GMT

* 欧元/日圆高位连续四日垫高,因日圆成为汇价推手

* 日本央行周五会议前的臆测提供支撑

* 日线动能指标显示多数看涨

* 小时图上伦敦时段低位100.93为首道支撑位

* 阻力位在101.74,为200日移动均线切入位和9月跌势的50%回档位.

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/xaw92t).(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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