〔纽约汇市〕美元受美国数据强劲带动上涨,但升势可能受限(更新版)

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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(新增文末表格)
* ADP就业报告显示民间就业人数增加16.2万
* 投资人对西班牙是否寻求救助仍不确定,欧元下滑
* 美国就业前景仍低迷,美元升势受限
路透纽约10月3日电---美元周三上涨,因此前数据显示9月美国企业增聘人数高于预期,令投资人对美国经济体质正改善的希望增加.
另一报告显示,美国服务业动能在9月增强,也扶助提振美元兑日圆升至两周高位,兑英镑和澳元、新西兰元等商品货币也上涨.
但鲜有分析师认为美国就业市场已经改善到足以大幅拉低失业率.这意味着美国联邦储备理事会(FED,美联储)在未来几年可能继续向市场挹注美元,这会限制美元升幅.
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,9月ADP民间就业人数增加16.2万人,高于分析师预估的14.3万人.[ID:nEAPA30EH1]但该数据对预测更为复杂的政府就业报告中的非农就业岗位增幅作用不大,政府数据将在周五出炉.
"ADP数据可能预示一良好的数据,但即使超过了预期,创造就业仍将惨淡,将给予美联储足够空间维持宽松政策."Tempus Consulting汇市策略师John Doyle表示.
根据路透访查的分析师预计,周五数据将显示9月非农就业岗位将增加11.3万,失业率将由8月的8.1%小增至8.2%.
纽约尾盘,美元兑日圆JPY=升0.5%,报78.50日圆,数据公布后触及9月19日来最高水准.
策略师将走势部分归因于日本新上任的财务大臣城岛光力周三表示,他准备好随时就汇率采取强硬措施,因过度走强的日圆是企业和家庭活动的负担.[ID:nST0560583]
"当同一个人不断唠叨这些事,你就会犯困,但当一新财务大臣上任,投资人就会听得进些,"Doyle表示.他还称,不认为美元很快能升至80日圆水准.
Forexlive.com汇市策略师Jamie Coleman援引银行家指出,随着技术面改善,美元/日圆投机性需求增加.
欧元兑美元EUR=跌0.1%,报1.2902美元,因对西班牙是否及何时寻求紧急救助抑制债务危机的不确定性增加.西班牙首相拉霍伊周二表示,并未打算很快申请欧洲援助.此前有报导指,该国可能最快于本周末便会求援.[ID:nSB2029801]
显示欧元区在第三季可能重陷衰退的数据也在欧洲央行周四会议前殃及欧元.
**欧元升势料有限,澳元走软**
策略师预计西班牙最终将寻求救助,这会令欧洲央行得以购买西班牙公债以压低其政府借款成本.但预计此举仅会引发欧元小涨.
"市场消化了救助因素,所以即使西班牙正式申请救助,只会给予欧元短期提振,而不是令其兑美元趋势线上升."Klarity FX高级汇市策略师Gareth Sylvester表示.
一些交易商表示欧元可能很快测试1.2968美元,之后升至1.30.一周前,欧元曾触及1.2968.
英镑兑美元GBP=D4跌0.3%,报1.6080美元,周四英国央行将举行货币政策会议.
澳元兑美元AUD=跌0.6%,报1.0212美元,因美国经济数据强劲,且报告显示澳洲8月贸易逆差扩大至三年半以来最大,因铁矿石及煤炭价格下滑,打击出口收入,进一步显示中国经济放缓正在拖累澳洲经济.[ID:nST0560407]
澳洲央行周二降息至3.25%,为三年最低,市场预期利率可能进一步下调,这也对澳元不利.
美元兑加元CAD=触及约一个月高位0.9884加元,新西兰元兑美元NZD=跌1.1%,报0.8126美元.
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2904 1.2918 -0.11 -0.32 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.46 78.14 +0.41 +1.98 76.94
欧元/日圆 EURJPY= 101.27 100.97 +0.30 +1.72 99.56
美元/瑞郎 CHF= 0.9382 0.9362 +0.21 +0.06 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6074 1.6132 -0.36 +3.47 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9874 0.9838 +0.37 -3.13 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0213 1.0265 -0.51 -0.12 1.0225
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2110 1.2096 +0.12 -0.28 1.2144
欧元/英镑 EURGBP= 0.8028 0.8005 +0.29 -3.61 0.8329
新西兰元/美元 NZD= 0.8190 0.8273 -1.00 +5.22 0.7784
美元/挪威克朗 NOK= 5.7542 5.7056 +0.85 -3.72 5.9766
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4300 7.3724 +0.78 -3.98 7.7379
美元/瑞典克朗 SEK= 6.6845 6.6006 +1.27 -2.95 6.8878
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6251 8.5328 +1.08 -3.24 8.9135
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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI