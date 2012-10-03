《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月3日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 63.10 +0.16 +0.25 1084397
搜狐 (SOHU.O) 40.93 -0.54 -1.30 282605
网易 (NTES.O) 54.17 -0.83 -1.51 744324
百度 (BIDU.O) 112.07 -0.27 -0.24 3002637
亚信科技 ASIA.O 10.59 -0.54 -4.85 254701
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 16.05 +0.05 +0.31 1628177
联电 (UMC.N) 2.06 -0.04 -1.90 251443
日月光 (ASX.N) 3.86 -0.04 -1.03 70843
矽品精密 (SPIL.O) 5.61 -0.05 -0.88 287253
和信超媒体 (GIGM.O) 1.05 +0.01 +0.96 43137
友达 (AUO.N) 3.54 -0.06 -1.67 249427
中华电信 (CHT.N) 31.50 -0.24 -0.76 46975
台湾国际航电 (GRMN.O) 41.68 +0.11 +0.26 506149
香港
中国移动 (CHL.N) 55.70 +0.23 +0.41 114924
中国联通 (CHU.N) 16.53 -0.01 -0.06 58713
中国电信 (CHA.N) 58.45 +0.35 +0.60 12659
中芯国际 (SMI.N) 1.83 +0.01 +0.55 34625
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.11 -0.04 -0.96 1472
(完)
--整理 孙茉莉
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
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