《欧洲政经焦点》葡萄牙全面加税以达到预算目标,并重返债券市场

* 新增税收和其他举措将相当于2013年GDP的3%

* 主要工会号召11月14日举行大罢工

* 债务机构将37.6亿欧元2013年债券换为2015年

* 债券操作仿效爱尔兰的类似做法

路透里斯本10月3日电---葡萄牙周三采取大规模加税措施以达到国际援助所要求的预算目标,导致多个工会号召反对撙节措施的大罢工.撙节计划加剧了该国经济衰退,并将推动已创纪录水平的失业率进一步上升.

葡萄牙在今天稍早重返债券市场,将短债换为较长期债券以便为整固财政赢得时间.这是该国去年寻求780亿欧元(1,010亿美元)纾困以来首次回到债市,表明长期以来恢复金融稳定的努力取得了进展.

但若增税措施进一步挫伤消费者信心且未能阻止税收收入下滑态势,则葡萄牙自1970年代以来最严重的经济衰退恐将进一步加深.

"我们正处于关键时刻,"葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)在详细阐述加税计划后向记者表示.原来的一项税收计划因民众抗议而放弃.

"要想克服我们面临的困难,保持目前的路线很重要,"加斯帕说.

**抗议**

葡萄牙主要工会CGTP号召在11月14日展开全面罢工,CGTP称这些撙节措施"本质上是反劳工、反人民的计画".CGTP已在上周六举办过一场大规模示威游行.

最近几周反对削减开支的抗议及罢工事件频传,铁路及地铁工人这一整周都采取定时减班来罢工.

财政部长加斯帕提出2013年全面增税的方案,包括提高所得税及不动产税、外加一项新的金融交易税.2013年平均所得税税率将增从目前的9.8%增至11.8%;而且,所得税还得额外加上4%的附加税.

政府说,这些包括减支在内的措施,将相当于明年国内生产总值(GDP)的3%.政府并提高失业率预估至16%,比现在的15%纪录水平还要高.

"这些严苛的措施...和那些抗议行动可能都会继续下去,但是我想政府这次不会有任何退缩,"里斯本大学政治学者Antonio Costa Pinto说.

葡萄牙正面临越来越大的考验.这项撙节计画背后所凝聚的政治共识,自从上月国内出现获得救援计划以来的最大抗议潮之后,已经产生裂痕.那次大示威起因于政府拟推动一项提高社会保障税的计划.

抗议活动爆发后,葡萄牙政府放弃了这一计划,并在周三宣布了作为替代方案的加税举措.

加斯帕维持政府对今年国内生产总值(GDP)下滑3%及明年下降1%的预估.

**重新被市场接受**

但他称,做出的牺牲并没有白费,因为提前进行债券互换显示出市场对葡萄牙的信心正在恢复.

"国际投资者并不总是会像今天一样对葡萄牙的调整展现出如此之大的信心,"加斯帕表示,"葡萄牙原来预计2013年重返市场,但2012年就做到了...这是一个重要标志."

葡萄牙标售了37.6亿欧元(48.6亿美元)2015年10月到期的债券,用以替换2013年9月到期的债券.这种展延债券期限的互换操作,与爱尔兰的做法类似.

尽管葡萄牙公债的收益率仍处于高位,但在欧洲央行(ECB)相关计划的扶助下今年已大幅下降.

葡萄牙指标公债收益率已从1月接近17%的高位降至9%左右.葡萄牙10年期公债收益率周三温和走跌至8.76%.(完)