〔货币市场〕美国回购利率小幅走低,但仍处于近期高位附近

路透纽约10月3日电---美国隔夜拆借利率周三下跌,但仍接近近期高位,因投资者等待周五出炉的非农就业报告,以研判经济复苏的力道.

隔夜回购(附买回协议)利率USONRP=最新报0.32%,低于周二尾盘的0.35%.回购利率自2011年7月触及0.03%低位后,一直呈上行走势.

接受路透访问的分析师预估中值为,美国9月新增非农就业岗位料为11.3万个,高于8月的增加9.6万个,失业率料将略微上升0.1个百分点,至8.2%.[ID:nSB2029899]

同时,欧元银行间拆放款利率(Euribor)和伦敦银行间拆放款利率(Libor)周三均触及纪录新低,欧洲央行向银行体系注入巨额现金以及央行或将进一步降息的前景,令其长达一年的下滑态势延续.

三个月期EuriborEURIBOR3MD=从周二的0.220%降至0.218%.三个月期LiborEUR3MFSR=处于纪录低位0.14643%,周二为0.14857%.

一周期EuriborEURIBORSWD=跌至0.082%,此前欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)EONIA=亦触及0.087%的纪录低位.

相较于欧元市场利率,美元计价的EuriborUSDEURIBOR= USDIB3MD=小幅上扬,三个月期利率从周二的0.63692%升至0.63769%,隔夜利率从0.31769%小涨至0.31846%.

三个月期美元Libor定在0.35250%,低于周二的0.35400%.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

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