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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 07:17 BJT

〔东京汇市〕日圆下跌,关注欧洲央行会议和西班牙公债标售

* 欧元陷于区间交投,市场关注欧洲央行会议结果

* 西班牙公债标售亦为焦点所在

* 澳元走势寄望于澳洲零售销售数据

路透悉尼10月4日电---日圆兑欧元和美元周四挣扎于两周低位,谨慎的投资者预先采取举措,以防本周日本央行意外放松政策.

投资者亦避开澳元,同时欧元兑美元区间交投,因为投资者等待1145GMT时公布的欧洲央行会议结果.

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