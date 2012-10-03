(重温稿)《欧洲央行焦点》ECB本周召开政策会议,降息与否将成为焦点所在

路透法兰克福10月1日电---对于欧洲央行(ECB)政策会议的关注点,本周将是将几个月来首次落在利率之上,以及其是否会下调以便支撑受衰退之累的欧元区经济.

一个月前,ECB公布了有无限购买债券潜力的计划,但只有受困国家自身才能启动.除了坐等西班牙求援助其控制借款成本,ECB一直无其他事可做.

官员们已表达了对通胀率足够的担忧,以令市场确信,其将不会再度下调利率.目前欧元区的指标利率处在0.75%的纪录低点,而通胀率则依然高于ECB设定的接近但低于2%的目标.

不过随着区内几个成员国有可能陷入长达数年的衰退,进一步刺激的理由已很充分,一些分析师也开始讨论,是不是可以像瑞士央行和日本央行那样,将指标利率降至可以忽略不计甚至是"负"水准.

ING分析师Carsten Brzeski在本月的一次会议上说:"唯一的问题是会不会降息."

"我认为不会降息...这是ECB留出的最后一颗子弹,因此其非常不愿意现在打出去,"他说.

接受路透调查的73位经济分析师之中,只有14人预期欧洲央行周四将降息.占微弱多数的分析师预测年底前降息至纪录低位0.50%.

虽然欧元区经济数据一片惨淡,但通货膨胀率仍居高不下.9月通胀率升至2.7%,连续第22个月高于欧洲央行目标--略低于2%,这使央行应对空间受限.

周一公布的调查显示,欧元区制造业7-9月表现为2009年经济衰退以来最差,尽管业者调降价格,需求下滑仍造成打击.

这已使外界更加预期年底前将有一次降息,但欧洲央行并不希望用光剩下的对抗危机火力.

欧洲央行执委科尔上周表示,经济及通胀数据并不足以支持10月降息,奥地利籍的欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼亦持相同看法.

"考虑到欧洲央行已经推出了这么多举措,他们可能现在会采取等等看的做法,如果有必要他们总可以在后来降息,"瑞士信贷欧洲经济主管Christel Aranda-Hassel说.

欧洲央行日益不愿意将存款利率从目前的零水位降至负数区域,欧洲央行总裁德拉吉料会就此重申他认为这为非涉足区域.

**并非一蹴而就**

意大利和西班牙等受困负债国这些最需要货币刺激的国家却是得到最少的国家,因为其银行贷款利率远高于更强大的欧元区北部国家.

周四会议或做出一些小幅度努力来刺激深陷危机国家的借款,比如拓宽长期融资接受抵押品的定界至包括民间贷款.但即便在这件事情上,欧洲央行仍可能决定等等看,其在上月才调整了规则.

而且,尽管放宽抵押品规则可能为主权债提供短期利益,但欧洲央行可能倾向于在这样做之前等待援助申请.

美银美林分析师Laurence Boone在投资者报告中称:"在欧洲央行真正开始购买西班牙公债之前,不太可能放宽担保品规定,因为担心增加了的流动性可能会再次用来支持这个主权国家."

市场还急于知道直接货币交易(OMT)计划方面的消息,但可能一无所获.

"除了重复德拉吉上次的讲话,欧洲央行没什么能做的."Brzeski称,"当然他必须小心一点,免得看上去变得立场软化了,但我认为他不会这样."

德国央行仍然批评购债计划,让人不禁对欧洲央行的决心、对该计划是否真的"不限量"生疑.

市场又开始变得动荡,西班牙街头抗议活动还在继续,对西班牙何时求援的忧虑不断加剧,面对这种情况,欧洲央行限制了自身的行动空间,德拉吉要求对购债设定严格的前提条件.(完)