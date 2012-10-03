(重温稿)《日本央行焦点》本周料按兵不动,实现通胀目标的时间可能推迟

* 10月4-5日央行审议委员会将召开会议;预计在9月行动后暂不会有新宽松举措

* 政策决定预计将在10月5日0330-0530GMT间公布

* 预计日本央行将在10月30日会议上承受放宽政策的压力

* 日本央行料在10月30日会议下调经济和物价预估

* 1%通胀目标的实现时间可能推迟

路透东京10月2日电---尽管亚洲制造业活动疲弱令经济前景持续蒙阴,但预计日本央行在本周五的会议上将保持货币政策不变,因决策者需要进一步观察上月宽松举措的实施效果.

日本央行将在10月30日召开更为重要的利率检视会议,届时可能会下调长期经济和物价预估,并承认该国仍需数年才能实现央行的1%通胀目标.因此,本周会议应该只算是一段序曲.

日本央行将继续面对要求其采取进一步刺激措施的压力,尽管央行在上个月刚刚作出扩大资产购买规模的决定.此前,因为对中国和欧洲的出口减少,日本国内经济复苏脚步受到拖累,令央行在9月放宽政策.

日本央行本周料暂停扩张资产购买规模,但分析师认为其在10月30日会议上考虑再次放宽的可能性很大.

第一生命经济研究所经济分析师新家义贵称,"经济在恶化,且明年初前不会回升."

其表示,"日本央行本月稍晚将不得不下调成长预估,且将改变2014财年日本通胀率能达到1%的观点.若果真如此,则有再次放宽政策的理由."

目前为止,日本经济表现要好过大部分七国集团其他成员国,主要受去年灾后重建支出提振.不过随着此效应消失,国内需求或无法太长时间抵消出口下滑.

由于担忧经济复苏或停滞,上个月日本央行将资产购买和贷款计划扩大10万亿(兆)日圆至80万亿日圆(1万亿美元).

不过随后发表的经济数据继续令人失望.

8月工厂产出降至15个月低位,因对最大出口国中国的销售下滑.7-9月季度企业信心恶化,更加增添日本经济可能重回衰退的疑虑.

9月制造业连续第四个月呈显萎缩,但降幅已较8月缩小,疲弱的海外需求暂时出现止稳的现象.

日本央行审议委员佐藤健裕对路透表示,尽管日本央行上月推出刺激措施,但如果经济表现落后,日本央行随时准备再度采取行动.[ID:nSB1799060]

**政策工具用尽**

周五的会议中,委员会九位成员料将争辩经济前景面临的风险,例如中国反日情绪会如何影响双边贸易及企业的业务计划.

央行决策者可能也将讨论日本复苏出现的迟滞,将如何影响到央行达成1%通胀率目标的时程.日本央行是在2月设下此通胀目标.

日本央行现预估本财年核心消费通胀率为0.2%,下财年核心消费通胀率料为0.7%.央行并表示日本将可在2014财年左右达成1%的通胀率目标.

这远比分析师的看法乐观,路透调查显示,分析师预计2013财年核心CPI仅增长0.2%.很多人预计,困扰日本十多年的通缩会持续至2014年.

日圆/美元JPY=汇价居高不下,亦令日本出口依赖型的经济受创.虽然日圆兑美元已脱离去年所及75.31的纪录高位,但日圆汇价仍高于日本大型制造业者对当前财年的平均预估79.06.美元兑日圆JPY=周二报78.12.

熟知日本央行看法的消息人士称,该央行料将在10月30日调降经济预估,并示意推迟实现1%通胀率目标的时间,反映出经济的疲弱.

但鉴于市场已然充斥大量资金,日本央行再向市场强行注资的办法越来越少.

日本央行需要在明年底前再向市场注资20万亿(兆)日圆,才能实现80万亿日圆(1万亿美元)的资产购买和贷款计划目标.

这不太容易完成,因为在当前经济疲弱的背景下,商业银行难以找到愿意借款的公司,因而几乎不需要现金,从而将大量资金存于央行.

部分市场人士希望日本央行扩大上市交易基金(ETF)等高风险资产购买规模,以帮助提振市场人气.但日本央行认为这样做的余地很小,因担心其资产负债表面临太多的风险敞口.

日本央行也不太愿意将政策利率从当前的0-0.1%调降至零,因这样做会打压商业银行相互拆借的积极性.

消息人士称,这意味着最有可能采取的方式,是央行继续扩大公债购买规模,并称,央行仍有空间承诺在明年进一步扩大购债规模.

不过目前而言,日本央行不太情愿追随美联储承诺实行开放式的资产购买计划,因这样做会使其在退出超宽松政策时面临困难.(完)