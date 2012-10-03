《亚洲金融市场假期一览表》--10月4日-12月31日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
亚洲金融市场假期如下:
10月4日(周四)--中国
10月5日(周五)--中国
10月8日(周一)--日本
10月10日(周三)--台湾
10月22日(周一)--新西兰
10月23日(周二)--香港、泰国
10月24日(周三)--印度
10月26日(周五)--马来西亚、印尼、新加坡
11月 1日(周四)--菲律宾
11月 2日(周五)--菲律宾
11月 5日(周一)--俄罗斯
11月13日(周二)--马来西亚、印度、新加坡
11月14日(周三)--印度
11月15日(周四)--马来西亚、印尼
11月16日(周五)--印尼
11月23日(周五)--日本
11月28日(周三)--印度
11月30日(周五)--菲律宾
12月 5日(周三)--泰国
12月10日(周一)--泰国
12月24日(周一)--日本、印尼、菲律宾
12月25日(周二)--香港、马来西亚、菲律宾、韩国、澳洲、印度、新西兰、印尼、新加坡
12月26日(周三)--香港、澳洲、新西兰
12月31日(周一)--日本、菲律宾、韩国、泰国、印尼、台湾、俄罗斯
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 徐文焰
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI