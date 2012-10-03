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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 07:14 BJT

****主要国家经济指标预测--10月4日****

路透10月4日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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10月3日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 9月29日当周 -- 卖超617亿

外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超590亿

10月4日(四)

0130 澳洲建筑许可 8月 +4.7% -17.3%

民间住宅许可 -- +1.6%

0130 澳洲零售销售(较前月) +0.4% -0.8%

0715 瑞士工业订单 第二季 -- -3.9%

1100 英国央行利率决定 10月 0.50% 0.50%

量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750

-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 9月 -- +2.6%

1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 9月 -- 32.2

1145 欧洲央行利率决定 10月 0.75% 0.75%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月29日当周 37 35.9

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.4

续请失业金人数(万人) 9月22日当周 327.1 327.1

1400 美国工厂订单 8月 -5.8% +2.8%

耐久财(耐用品)订单 8月修正值 -- -13.2%

扣除国防的耐久财订单 -- -12.4%

扣除运输的耐久财订单 -- -1.6%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.1%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 65.2

经季节调整PMI 59.0 62.5

1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月12-13日会议记录

2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 -- 3,168.8

2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,732

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 8月 逆差20.27 逆差7

进口 -1.0% --

出口 -3.0% --

0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 9月 44.5 43.5

0748 法国Markit服务业PMI 9月 45.0 46.1

综合PMI 43.2 --

0753 德国Markit服务业PMI 9月 49.7 50.6

0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 46.1 46.0

综合PMI 46.1 45.9

0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 52.2 53.0

0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 +0.1% -0.1%

(较上年同期) -1.3% -2.0%

1100 美国抵押贷款指数 9月28日当周 1,020.4 --

再融资指数 5,888.0 --

1215 美国ADP民间就业人数(万人) 9月 增加16.2 增加14.3

1400 美国ISM非制造业指数 9月 55.1 53.2

企业活动指数 59.9 55.0 (完)

--整理 隋芬/于春红;审校 侯向明

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