主要国家经济指标预测--10月4日****

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透10月4日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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10月3日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 9月29日当周 -- 卖超617亿
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超590亿
10月4日(四)
0130 澳洲建筑许可 8月 +4.7% -17.3%
民间住宅许可 -- +1.6%
0130 澳洲零售销售(较前月) +0.4% -0.8%
0715 瑞士工业订单 第二季 -- -3.9%
1100 英国央行利率决定 10月 0.50% 0.50%
量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750
-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 9月 -- +2.6%
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 9月 -- 32.2
1145 欧洲央行利率决定 10月 0.75% 0.75%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月29日当周 37 35.9
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.4
续请失业金人数(万人) 9月22日当周 327.1 327.1
1400 美国工厂订单 8月 -5.8% +2.8%
耐久财(耐用品)订单 8月修正值 -- -13.2%
扣除国防的耐久财订单 -- -12.4%
扣除运输的耐久财订单 -- -1.6%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.1%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 65.2
经季节调整PMI 59.0 62.5
1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月12-13日会议记录
2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 -- 3,168.8
2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,732
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 8月 逆差20.27 逆差7
进口 -1.0% --
出口 -3.0% --
0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 9月 44.5 43.5
0748 法国Markit服务业PMI 9月 45.0 46.1
综合PMI 43.2 --
0753 德国Markit服务业PMI 9月 49.7 50.6
0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 46.1 46.0
综合PMI 46.1 45.9
0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 52.2 53.0
0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 +0.1% -0.1%
(较上年同期) -1.3% -2.0%
1100 美国抵押贷款指数 9月28日当周 1,020.4 --
再融资指数 5,888.0 --
1215 美国ADP民间就业人数(万人) 9月 增加16.2 增加14.3
1400 美国ISM非制造业指数 9月 55.1 53.2
企业活动指数 59.9 55.0 (完)
--整理 隋芬/于春红;审校 侯向明
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
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