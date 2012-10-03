澳新经济指标预测--10月4日-10月11日****

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透10月4日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月1日当周--------------------------------
10月4日(四)
0130 澳洲建筑许可 8月 +4.7% -17.3%
民间住宅许可 -- +1.6%
0130 澳洲零售销售(较前月) +0.4% -0.8%
10月5日(五)
暂无重要经济指标
----------------------------------10月8日当周--------------------------------
10月7-10日
2100 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 9月 -- +1.3%
(较上年同期) -- +6.1%
10月8日(一)
0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 9月 -- -2.1%
报纸招聘广告(较前月) -- -6.1%
2100 新西兰NZIER企业信心指数 第三季 -- -4.0%
10月9日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 9月 -- 正1.0
企业信心指数 -- 负2
10月9-10日
2330 澳洲消费者信心指数 10月 -- +1.6%
10月10日(三)
2145 新西兰食品价格指数 9月 -- +0.1%
10月11日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 9月 -- 减少0.88
全职就业人数(万人) -- 增加0.06
就业参与率 -- 65.0%
失业率 -- 5.1% (完)
--整理 许娜;审校 徐文焰
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI