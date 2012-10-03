欧洲经济指标预测--10月4日-10月11日****

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透10月4日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------10月1日当周--------------------------------
10月4日(四)
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 持平 -0.4%
三个月房价指数(较上年同期) -0.9% -0.9%
0715 瑞士工业订单 第二季 -- -3.9%
1100 英国央行利率决定 10月 0.50% 0.50%
量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750
1145 欧洲央行利率决定 10月 0.75% 0.75%
10月5日(五)
1000 德国工业订单 8月 -0.5% +0.5%
--------------------------------10月8日当周--------------------------------
10月8日(一)
0545 瑞士未经季节调整失业率 9月 -- 2.8%
经季节调整失业率 -- 2.9%
0600 德国出口(经季节调整,较前月) 8月 -- +0.5%
进口(经季节调整,较前月) -- +0.9%
贸易收支(经季节调整,亿欧元) -- 顺差161
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- 持平
(较上年同期) -- -0.5%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 -- 负23.2
1000 德国工业生产(较前月) 8月 -- +1.3%
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 9月 -1.00% -0.40%
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 9月 -- 负19
10月9日(二)
0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至8月 -- 赤字855
0645 法国贸易收支(亿欧元) 8月 -- 逆差43
进口(亿欧元) -- 408.50
出口(亿欧元) -- 365.80
0830 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.7% -0.7%
(较上年同期) -2.5% -2.5%
0830 英国工业生产(较前月) 8月 -- +2.9%
(较上年同期) -- -0.8%
制造业产出(较前月) -- +3.2%
(较上年同期) -- -0.5%
0830 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 8月 -- 逆差28.8
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差71.5
10月10日(三)
0645 法国工业生产(较前月) 8月 -- +0.2%
0800 意大利工业生产(较前月) 8月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -7.3%
10月11日(四)
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 -- 持平
(较上年同期) -- +2.0%
HICP(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +2.1%
0645 法国HICP(较前月) 9月终值 -- +0.7%
(较上年同期) -- +2.4% (完)
--编译 侯向明;审校 徐文焰
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI