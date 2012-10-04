《全球重要经济事件一览表》--10月4日-10月11日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月4日(四)

马德里--德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)会晤西班牙工业、商业与旅游部长Jose Manuel Soria(0645).

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月12-13日会议纪录(1800).

东京--日本央行召开货币政策会议(第一日).

伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(最后一日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)全体理事会议(最后一日).

卢布尔雅那--欧洲央行管委会会议,随后公布利率决议并召开新闻发布会.

加拿大温尼伯--加拿大央行副总裁麦克勒姆讲话(1310).

10月5日(五)

华盛顿--24国集团(G24)全体委员会会议(至10月6日).

田纳西州孟菲斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在孟菲斯经济俱乐部发表演讲,题为"美国经济与货币政策"(0045).

纽约--美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克在纽约联储银行主办的活动上发表演讲(1700).

东京--日本央行公布货币政策决定.

10月6日(六)

华盛顿--24国集团(G24)全体委员会会议(最后一日).

10月7日(日)

堪培拉--澳洲央行总裁史蒂文斯向众议院经济常设委员会作证(2300).

10月8日(一)

卢森堡--欧元集团会议.

尼科西亚--塞浦路斯-欧盟主席峰会(至10月9日).

法兰克福--欧洲央行(ECB)和美国联邦储备理事会(美联储,FED)将举行会议,题为"银行融资--市场、工具以及对公司贷款和实体经济的影响"(至10月10日).

10月9日(二)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)挪威会议(至10月11日).

澳洲霍巴特--澳洲央行副总裁洛威在澳新金融服务业协会(FINSIA)午餐会上发表演讲(0100).

东京--日本央行公布近期经济及金融发展月报.(0500)

尼科西亚--塞浦路斯-欧盟主席峰会(最后一日)

东京--国际货币基金(IMF)及世界银行集团年度会议(至10月14日)

日本仙台--日本财务省和世界银行在日本东北部城市仙台举行为期两天的灾害风险管理活动,仙台在去年遭受地震和海啸袭击(至10月10日).

巴黎--国际能源署(IEA)公布全球能源前景2012年特别报告"伊拉克能源行业的前景".

新德里--美国财政部长盖特纳访问印度.(至10月10日)

10月10日(三)

东京--24国集团(G24)代表会议(至10月11日).

华盛顿--美联储发表褐皮书,概述12个联储地区当前的经济状况(1800).

法兰克福--欧洲央行和美联储举行会议,题为"银行融资--市场、工具以及对公司贷款和实体经济的影响"(最后一日).

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)发表短期能源展望报告.

东京--日本央行发表9月18-19日货币政策会议纪录(2350).

维也纳--石油输出国组织(OPEC)发布石油市场月报.

印度孟买--美国财政部长盖特纳会晤印度央行总裁苏巴拉奥.

美国大瀑布城--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔向一群地区商界和社区领袖表讲话(1845).

华盛顿--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在卡托研究所(CATO Institute)的会议上发表演讲,会议主题为"欧洲危机与福利国家:对美国的教训"(2045).

10月11日(四)

东京--七国集团(G7)财长会议.

东京--美国财政部长盖特纳访问日本(至10月13日).

法兰克福--欧洲央行发布月报(0800).

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构挪威会议(最后一日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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