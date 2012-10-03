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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 07:58 BJT

《汇市简讯》美元/台币料将再度持守在29.30附近

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* 美元/台币店头交易将开盘在29.315左右,隔夜无本金交割远期外汇(NDF)报29.32-33

* 目前汇价仍持稳在29.30附近

* 若汇价出现任何下探29.25的举动,台湾央行准备抛售美元

* 台湾消费者物价指数(CPI)数据将于周五公布,贸易数据下周一出炉.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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