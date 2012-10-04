〔美国个股〕应用材料计划裁员900至1,300人,旨在削减成本

亚洲橡胶：TOCOM期胶下滑，因泰国计划加售国家储备胶
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
路透10月3日电---美国应用材料公司(Applied Materials)(AMAT.O)表示,将裁减6-9%的员工以便削减成本,目前该公司正竭力应对芯片(晶片)制造设备业务减缓以及太阳能和显示屏业务面临的困境.
应用材料周三发表声明称,公司将执行一项自愿退休计划并采取其他措施,裁减900至1,300个工作岗位.
应用材料表示,截至2013会计年度第三季裁员完成时,公司每年应能节省1.4亿至1.9亿美元.
该公司预计税前重组费用料介于1.8亿至2.3亿美元.其将从2012年度第四季开始计入这些费用,剩余费用在2013年度计入.
应用材料股价盘后交易持平,常规交易时段收盘小跌0.09%至11.16美元.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
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路透上海2月16日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *大连机床 16大机床SCP002 5 2月13日 9个月 6.00% 兴业银行 超短融 触发交叉违约，启动 集团