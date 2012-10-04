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货币新闻 | 2012年 10月 4日 星期四 08:33 BJT

〔美国个股〕应用材料计划裁员900至1,300人,旨在削减成本

路透10月3日电---美国应用材料公司(Applied Materials)(AMAT.O)表示,将裁减6-9%的员工以便削减成本,目前该公司正竭力应对芯片(晶片)制造设备业务减缓以及太阳能和显示屏业务面临的困境.

应用材料周三发表声明称,公司将执行一项自愿退休计划并采取其他措施,裁减900至1,300个工作岗位.

应用材料表示,截至2013会计年度第三季裁员完成时,公司每年应能节省1.4亿至1.9亿美元.

该公司预计税前重组费用料介于1.8亿至2.3亿美元.其将从2012年度第四季开始计入这些费用,剩余费用在2013年度计入.

应用材料股价盘后交易持平,常规交易时段收盘小跌0.09%至11.16美元.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

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