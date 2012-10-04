〔EIA库存周报〕上周美国原油库存意外减少48.2万桶,馏分油库存下滑

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
09/28/12 较上周 较上年 09/28/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 362.9 0.5 18.7 364.7 -0.5 28.4
馏分油 127.0 -0.3 -28.0 124.1 -3.7 -32.9
汽油 197.9 -0.1 -14.5 195.9 0.1 -17.8
取暖油 28.0 0.2 -11.8 27.4 -0.2 -12.7
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 -0.1
煤油型航空燃料 43.8 0.8 -2.7 44.4 0.4 -2.1
原油日加工量 14.9 0.2 0.4 14.8 0.2 -0.3
炼厂产能利用率(%)88.1 1.2 3.2 88.2 0.4 0.5
油品供应
(四周移动平均) ------------------18.3 -0.1 -0.6
路透纽约10月3日电---周三公布的政府数据显示,上周美国原油和成品油库存意外下降,馏分油库存降幅远超预期.
美国能源资料协会(EIA)称,尽管进口增加,9月28日止当周国内原油库存减少48.2万桶,路透访问的分析师此前预估为增加150万桶.
EIA数据显示,尽管上周原油日进口量增加51.1万桶,外国总计日供应量仅略超过800万桶.而上周国内原油日产量突破620万桶,为1996年12月以来的最高水平.
在EIA数据公布后,本已因需求忧虑导致走低的油价继续下滑.截止1502GMT,美国原油期货大跌3.22美元,至每桶88.67美元.
"原油库存小幅下降实际上急剧了该数据的悲观氛围,因原油进口连续第二周处于低水平,"Again Capital LLC合伙人John Kilduff指出.
"且成品油需求依然低迷,表明总体经济不振."
世界最大的原油消费国--美国的需求继续减少,截止9月28日的四周汽油消费量较上年同期下滑2.5%,而馏分油需求萎缩4.5%.但分析师提到,按一周数据计,EIA数据表明上周馏分油日需求激增逾400万桶,为2011年12月以来的最高周度水平.
**馏分油库存下滑**
随着石油市场的关注焦点从汽油需求转向冬季取暖油消费,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存上周减少369万桶,远高于分析师平均预估的减少40万桶,录得2012年4月以来美国馏分油库存的最大周度降幅.
中西部地区馏分油库存降幅最大,减少187万桶;墨西哥湾沿岸地区库存下滑167万桶.世界最大取暖油市场--美国东海岸地区的馏分油库存减少41万桶,中大西洋地区馏分油库存下降92.9万桶.
路透根据EIA周度数据测算,截止9月28日当周,美国馏分油总库存较去年同期水平低出大约3,300万桶,较同期的五年均值低2,800万桶左右.
"炼厂尚未加紧生产令产能利用率升至90%以上,这表明仍有轻松提升产能的空间,因我们进入驾车外出馏分油需求的高峰期,之后是假期购物季和取暖需求,"Again Capital的Kilduff说.
美国汽油库存增长11.4万桶,对比分析师原预估为减少60万桶.炼厂产能利用率上升0.8个百分点,至88.2%,而分析师原先预估为微降0.1个百分点.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透2月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓较周二增加0.32% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓仍持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,120,608.9 2月15日 27,034,888.4 2月14日 85,720.5 +0.32% iShares 334,713,128.2 2月15日 334,713,128.2 2月14日 0.0 0.00% (完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。