〔EIA库存周报〕上周美国原油库存意外减少48.2万桶,馏分油库存下滑

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

09/28/12 较上周 较上年 09/28/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 362.9 0.5 18.7 364.7 -0.5 28.4

馏分油 127.0 -0.3 -28.0 124.1 -3.7 -32.9

汽油 197.9 -0.1 -14.5 195.9 0.1 -17.8

取暖油 28.0 0.2 -11.8 27.4 -0.2 -12.7

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 -0.1

煤油型航空燃料 43.8 0.8 -2.7 44.4 0.4 -2.1

原油日加工量 14.9 0.2 0.4 14.8 0.2 -0.3

炼厂产能利用率(%)88.1 1.2 3.2 88.2 0.4 0.5

油品供应

(四周移动平均) ------------------18.3 -0.1 -0.6

路透纽约10月3日电---周三公布的政府数据显示,上周美国原油和成品油库存意外下降,馏分油库存降幅远超预期.

美国能源资料协会(EIA)称,尽管进口增加,9月28日止当周国内原油库存减少48.2万桶,路透访问的分析师此前预估为增加150万桶.

EIA数据显示,尽管上周原油日进口量增加51.1万桶,外国总计日供应量仅略超过800万桶.而上周国内原油日产量突破620万桶,为1996年12月以来的最高水平.

在EIA数据公布后,本已因需求忧虑导致走低的油价继续下滑.截止1502GMT,美国原油期货大跌3.22美元,至每桶88.67美元.

"原油库存小幅下降实际上急剧了该数据的悲观氛围,因原油进口连续第二周处于低水平,"Again Capital LLC合伙人John Kilduff指出.

"且成品油需求依然低迷,表明总体经济不振."

世界最大的原油消费国--美国的需求继续减少,截止9月28日的四周汽油消费量较上年同期下滑2.5%,而馏分油需求萎缩4.5%.但分析师提到,按一周数据计,EIA数据表明上周馏分油日需求激增逾400万桶,为2011年12月以来的最高周度水平.

**馏分油库存下滑**

随着石油市场的关注焦点从汽油需求转向冬季取暖油消费,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存上周减少369万桶,远高于分析师平均预估的减少40万桶,录得2012年4月以来美国馏分油库存的最大周度降幅.

中西部地区馏分油库存降幅最大,减少187万桶;墨西哥湾沿岸地区库存下滑167万桶.世界最大取暖油市场--美国东海岸地区的馏分油库存减少41万桶,中大西洋地区馏分油库存下降92.9万桶.

路透根据EIA周度数据测算,截止9月28日当周,美国馏分油总库存较去年同期水平低出大约3,300万桶,较同期的五年均值低2,800万桶左右.

"炼厂尚未加紧生产令产能利用率升至90%以上,这表明仍有轻松提升产能的空间,因我们进入驾车外出馏分油需求的高峰期,之后是假期购物季和取暖需求,"Again Capital的Kilduff说.

美国汽油库存增长11.4万桶,对比分析师原预估为减少60万桶.炼厂产能利用率上升0.8个百分点,至88.2%,而分析师原先预估为微降0.1个百分点.(完)