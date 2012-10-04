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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 08:16 BJT

〔日本股市〕开盘小涨,受强劲的美国数据提振

路透东京10月4日电---日本股市日经指数周四开盘小幅上扬,此前公布的数据强化了市场对美国经济复苏正在积攒动能的看法,但在今日稍晚主要央行会议前,涨幅温和.

日经指数.N225上扬0.4%至8,781.86点.东证股价指数.TOPX亦升0.4%至730.54点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 侯向明

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