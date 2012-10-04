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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 08:31 BJT

《汇市简讯》大宗商品遭抛售可能加剧印尼卢比疲势

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* 美元/印尼卢比仍限于9580-9600的区间

* 强劲的本地需求仍构成支撑,但预计印尼央行将出手,抑制上档

* 隔夜市场大宗商品遭抛售,可能加剧印尼卢比的疲势

* 无本金交割远期外汇(NDF)隔夜在9610-9620交投,在纽约市场收报9610-9625

(完)

--编译 白云;审校 张涛

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