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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 08:45 BJT

〔国际油市〕原油价格大跌后持稳,经济疑虑仍是关注焦点

路透新加坡10月4日电---美国原油期货周四守在每桶88美元附近,昨日大跌逾4%,因欧元区和中国数据加剧市场对经济增长和石油需求的担忧.

0013GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油期货CLc1上升0.05美元至每桶88.19;周三大跌逾4%,创下6月21日以来最大单日跌幅.

布兰特原油期货近月合约LCOc1微跌0.01美元至每桶108.16.

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