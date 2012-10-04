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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 08:59 BJT

〔标题新闻〕新加坡将允许公司发行不同投票权的股票,以吸引公司上市并维持其金融中心竞争力

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8L35UI]

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