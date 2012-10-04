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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 09:09 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比承压,印度政府拟提高外商投资上限

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* 美元/印度卢比可能进一步下挫至4月低位52.00的下方

* 该货币对昨天收报52.17,波动区间在52.13-52.57之间

* 获利了结抛盘仍为投机客提供较好的卖出机遇

* 模型基金卖盘和出口商的恐慌性对冲形成拖累

* 印度政府拟将外资对保险和养老金行业的持股上限从26%提升至49%

* 隔夜无本金交割远期外汇(NDF)在52.45-52.62区间内交投,最新报52.52-52.57

* 现汇日内交易区间可能在51.80-52.30.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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