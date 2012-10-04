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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 08:57 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元受到更多出口商买盘支撑

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* 新西兰出口商今日早盘加紧买入新西兰元

* 技术性买盘亦为新西兰元提供支撑

* 二者合力推动澳元/新西兰元今日在亚洲时段下跌0.20%

* 新西兰元/澳元自7月25日触及1.3082的低点后,已上涨近6%(完)

--编译 徐文焰;审校 白云

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