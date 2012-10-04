〔美国经济〕财政悬崖风险得不到化解,美国或陷入衰退--PIMCO埃里安

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透10月3日电---全球最大的债券基金公司--太平洋投资管理公司(PIMCO)共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)周三在一会议上表示,如果国会解决不了即将到来的"财政悬崖"风险,美国经济很有可能陷入衰退.
埃里安称,国会有60%的可能会"达成协同意见",在自动增税减支措施年底生效前做好部署,但是"不作为,让措施自动生效的情况"会让美国陷入衰退.
埃里安对路透表示,如果国会采取措施解决财政悬崖问题,并对美国就业、房屋和信贷市场实施"可行的"改革,美国经济就可能实现3%的增长率.
埃里安在财富(财星)杂志举办的"最具影响力女性峰会"上发表讲话时,还强调希腊、西班牙和中国的经济也存在高风险.
说到西班牙,埃里安表示该国尽管可能会颜面无光,但应该承认自己需要援助.
"他们需要克服面子问题.现在需要西班牙拿出愿景,开口说'我现在需要帮助',"埃里安说到.
埃里安重申他预计欧元区能挺过债务危机,但危机可能导致欧元区规模缩小至大概14-16个国家,政治融合程度也会变得更高.
他还表示,伊朗问题是PIMCO关注的"五大风险"之一,如果伊朗经济崩溃,可能对叙利亚和黎巴嫩经济带来冲击.(完)
--编译 白云;审校 王兴亚
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。