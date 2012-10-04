〔路透基点〕香港壹传媒拟将台湾分支售予台湾年代集团董事长练台生--RLPC

路透香港10月3日电---汤森路透旗下基点报导,香港上市公司壹传媒(0282.HK)在周二提交给港交所的文件中称,该公司已就出售台湾"壹电视"的全部已发行股本与台湾年代集团董事长练台生签订意向书,交易现金代价为14亿元台币(4,780万美元).

壹传媒称,练台生已支付可能交易金额的10%作为订金,双方将于10月21日之前签订正式协议.壹传媒已同买方就可能的交易签订谅解备忘录.壹传媒还将终止集团台湾多媒体业务(其向壹电视提供解码机顶盒及支援服务.)

壹传媒未有透露是否仍在推进出售台湾印刷媒体业务.该集团在9月曾表示,获独立第三方洽购该业务,包括台湾苹果日报、台湾爽报、台湾壹周刊和台湾ME!.

根据公司2011/2012年度财报,该集团电视与多媒体业务在2012年3月止的年度亏损11.7亿港元(1.509亿美元),前一会计年度为亏损4.592亿港元.

此外,壹传媒旗下媒体苹果日报目前正在银团贷款市场拟获得2亿元港币三年期贷款,作为运营资本.该笔贷款的最高综合收益为360个基点,较一个月、两个月、三个月或六个月期香港银行同业拆息(Hibor)加码275个基点.(完)