〔路透基点〕香港壹传媒拟将台湾分支售予台湾年代集团董事长练台生--RLPC

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透香港10月3日电---汤森路透旗下基点报导,香港上市公司壹传媒(0282.HK)在周二提交给港交所的文件中称,该公司已就出售台湾"壹电视"的全部已发行股本与台湾年代集团董事长练台生签订意向书,交易现金代价为14亿元台币(4,780万美元).
壹传媒称,练台生已支付可能交易金额的10%作为订金,双方将于10月21日之前签订正式协议.壹传媒已同买方就可能的交易签订谅解备忘录.壹传媒还将终止集团台湾多媒体业务(其向壹电视提供解码机顶盒及支援服务.)
壹传媒未有透露是否仍在推进出售台湾印刷媒体业务.该集团在9月曾表示,获独立第三方洽购该业务,包括台湾苹果日报、台湾爽报、台湾壹周刊和台湾ME!.
根据公司2011/2012年度财报,该集团电视与多媒体业务在2012年3月止的年度亏损11.7亿港元(1.509亿美元),前一会计年度为亏损4.592亿港元.
此外,壹传媒旗下媒体苹果日报目前正在银团贷款市场拟获得2亿元港币三年期贷款,作为运营资本.该笔贷款的最高综合收益为360个基点,较一个月、两个月、三个月或六个月期香港银行同业拆息(Hibor)加码275个基点.(完)
--编译 徐文焰;审校 白云
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。