〔路透调查〕加元/美元料走强,因加国央行立场强硬及美联储政策宽松

路透多伦多10月3日电---路透调查周三显示,未来一年加元料走强,受加拿大央行强硬立场及美联储(FED)推出新刺激措施支撑经济的努力提振.

受访的56名全球外汇策略师预估中值显示,加元兑美元一个月、三个月、六个月和12个月后料将交投在0.98加元或1.0204美元.加元兑美元CAD=D4周三收报0.9881加元或1.0120美元.

这较9月5日公布的上次调查结果强劲得多,当时分析师预期未来一年加元兑美元都将交投在平价水准.

最新调查是自2011年9月以来,加元兑美元汇率预估首次在调查的所有期限中全部高于平价水准.

分析师称,这种预期的转变是受到了美联储推出第三轮量化宽松(QE3)措施的推动.

"从加元的利多角度来看,如果你知道美联储的量化宽松计划正在支撑风险资产,整体风险偏好就不会那么低,"加拿大皇家银行全球外汇策略主管Adam Cole说.他预计加元兑美元一个月后料来到0.98加元,一年后料报0.94加元.

这位在伦敦的策略师并称,如果付诸实施的话,欧洲央行的购债计划亦将对全球经济成长和加元产生正面影响.

许多分析师认为,美联储大规模的宽松计划将打压美元,从而帮助提振大宗商品价格和加元等商品出口国的货币.

"我们整体看空美元,尤其是美元兑澳元、新西兰元和加元等大宗商品货币,"巴黎银行外汇策略师Kiran Kowshik说.他预计加元兑美元一年后将来到0.92加元.

分析师称,加拿大央行的强硬政策倾向亦惠及加元.加拿大央行自4月以来就一直语气强硬,并称如果经济维持合理的增速,则有可能升息.

不过,并非所有受访人士都看好加元.

许多人质疑,如果加元强势最终损及出口商,央行还能否将强硬表态付诸实施.若央行在2013年未实施升息,则可能削弱加元涨势.

还有一些人认为该国衰退后的房市繁荣亦是风险所在,房价在飙涨后现在出现回落迹象.

瑞士信贷策略师称,"估值忧虑亦可能限制加元升势."(完)