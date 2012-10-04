〔路透基点〕台湾华邦电子35亿台币贷款案启动筹组--RLPC

路透香港10月3日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,华邦电子35亿台币(1.19亿美元)三年期定期贷款案已启动筹组.

中国信托商业银行(贷款管理行)、第一银行(文件准备行)和台新银行(担保品控管行)担任牵头行和簿记行.

是项贷款案以土地、工厂和设备作为担保.

贷款利率为90天期初级市场商业本票利率加码,并与借款人税后净利润率挂钩:若税后净利润率为15%或以上,利率为加码60个基点;若利润率为10-14.9%,利率为加码70个基点;若利润率为0-9.9%,利率为加码75个基点;若利润率不足0%,利率为加码95个基点.初始利率为加码95个基点.

银行受邀分两个档次参贷:承贷5亿新台币或以上的银行获得共同主办行的头衔及102.2个基点的综合收益,费用为18个基点,初始利率为加码95个基点;承贷3-4.99亿新台币的银行获得经理行头衔及99.8个基点的综合收益,费用为12个基点.

承诺费为10个基点.

此项贷款的宽限期为两年,将分三期每半年等额偿还,平均年限为2.5年.

财务条件包括:流动比率不低于1倍,债务比率不高于1.2倍,利息覆盖比率不低于3倍,有形净值不低于300亿台币.

取得资金将做为再融资及营运资本.

回覆期限为10月31日.

2011年9月华邦电子完成了一项70亿台币五年期定期贷款案.该笔贷款的利率为90天期初级市场商业本票加码,并与借款人税后净利润率挂钩:若税后净利润率在15%或以上,利率加码70个基点;若利润率为5-14.9%,利率加码75个基点;若利润率为0-4.9%,利率加码80个基点;若利润率小于0%,利率加码95个基点.

据公司网站资料,华邦电子生产动态随机存取记忆体(DRAM)产品、NOR快闪记忆体和存储器.(完)