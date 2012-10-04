〔路透基点〕台湾华邦电子35亿台币贷款案启动筹组--RLPC

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透香港10月3日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,华邦电子35亿台币(1.19亿美元)三年期定期贷款案已启动筹组.
中国信托商业银行(贷款管理行)、第一银行(文件准备行)和台新银行(担保品控管行)担任牵头行和簿记行.
是项贷款案以土地、工厂和设备作为担保.
贷款利率为90天期初级市场商业本票利率加码,并与借款人税后净利润率挂钩:若税后净利润率为15%或以上,利率为加码60个基点;若利润率为10-14.9%,利率为加码70个基点;若利润率为0-9.9%,利率为加码75个基点;若利润率不足0%,利率为加码95个基点.初始利率为加码95个基点.
银行受邀分两个档次参贷:承贷5亿新台币或以上的银行获得共同主办行的头衔及102.2个基点的综合收益,费用为18个基点,初始利率为加码95个基点;承贷3-4.99亿新台币的银行获得经理行头衔及99.8个基点的综合收益,费用为12个基点.
承诺费为10个基点.
此项贷款的宽限期为两年,将分三期每半年等额偿还,平均年限为2.5年.
财务条件包括:流动比率不低于1倍,债务比率不高于1.2倍,利息覆盖比率不低于3倍,有形净值不低于300亿台币.
取得资金将做为再融资及营运资本.
回覆期限为10月31日.
2011年9月华邦电子完成了一项70亿台币五年期定期贷款案.该笔贷款的利率为90天期初级市场商业本票加码,并与借款人税后净利润率挂钩:若税后净利润率在15%或以上,利率加码70个基点;若利润率为5-14.9%,利率加码75个基点;若利润率为0-4.9%,利率加码80个基点;若利润率小于0%,利率加码95个基点.
据公司网站资料,华邦电子生产动态随机存取记忆体(DRAM)产品、NOR快闪记忆体和存储器.(完)
--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。