地缘政治和资源问题引发海洋争端

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月1日电---主要居住着海鸟、山羊和一种稀有鼹鼠的钓鱼岛及其附属岛屿长期以来一直不怎么受中日两国重视，不过随着两国在影响力和重要资源上出现对决，钓鱼岛的重要性迅速上升。这种情况不只出现在亚洲。

从北极到东地中海、从南大西洋到东中国海，法律口水战、外交姿态和军事威胁都在增加。

中日钓鱼岛之争看起来非常危险，造成亚洲实力最强的两个国家不和，不过大多数专家认为中日之间爆发战争的说法目前比较夸张。

“争端一直都在。资源问题令争端加剧，如能源、渔业资源、深海矿物质和稀土。”前美国太平洋舰队司令Gary Roughead将军认为。

中日钓鱼岛争端从纯粹的外交口水战发展到海监船和渔船的对峙。台湾也声称对钓鱼岛拥有主权，上周派出了自己的海监船和渔船进入钓鱼岛水域。

“地缘政治发生了很大的变化……一些国家在政治、经济和军事上态度更加坚决。而新出现的技术使得几年前不被人所知或无法开采的资源成为各国争夺的目标。”海军分析中心（Centre for Naval Analyses）战略研究负责人Eric Thompson指出。

并非所有的国家都选择直接采取行动。今年晚些时候，智利和秘鲁将因领海权问题对簿国际法院；孟加拉和缅甸也选择了类似的程序，由国际法院依据联合国海洋法公约作出仲裁。

阿根廷可能在马尔维纳斯群岛（英国称福克兰群岛）问题上再次做文章，不过大多数外交官认为阿根廷打算进行外交攻坚，而非1982年那样的直接军事攻击。

即使是非洲等尚未受到影响的地区，随着油气勘探的进行，邻国间可能很快会在海域出现很多争端。

“通过地面战争攫取资源已经不再得到认可。但争夺海洋资源可能是另外一回事，”美国海军战争学院国家安全研究教授Nikolas Gvosdev说道。

海军分析中心的Thompson在东地中海地图上划出一片水域，位于土耳其、塞浦路斯、以色列和黎巴嫩之间，2009年这里首次被发现蕴藏有天然气，可能成为巨大的气田。

“该气田差不多足以满足全世界一年的能源需求。有多少天然气资源存在争议？差不多都有争议。”Thompson对路透表示。

去年，土耳其和塞浦路斯都派出了军舰和勘探船，导致紧张情势升级。

天然气之争看起来导致土耳其和以色列之间的关系更加复杂。军事界消息人士称，两国飞机时不时的在有争议海域对峙，尽管一些人认为邻国叙利亚的问题令两国今年都更加克制。

分析师认为，即使冲突不演变为战火，也可能导致地区局势更加紧张和军备竞赛，或增加由于其他问题爆发战争的风险。（完）