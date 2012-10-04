〔路透基点〕台湾实联中国控股3亿美元贷款案展开筹组--RLPC

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透香港10月3日电---汤森路透旗下基点援引银行界人士称,台湾兆丰国际商银今天展开筹组实联中国控股有限公司3亿美元三年期定期贷款案.
本项无担保子弹式贷款由借款人的三个主要股东提供担保,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码230个基点.若台北美元拆借利率(TAIFX)和Libor之间的利差超过35个基点,该借款人将支付差额部分.
银行受邀分三个层次参贷:
承贷4,000万美元或以上的银行可获牵头行和簿记行头衔,先付费用36个基点,综合收益242个基点;
承贷3,000-3,900万美元的银行获协办行头衔,先付费用28个基点,综合收益239.3个基点;
承贷2,000-2,900万美元的银行获一般参贷行头衔,先付费用20个基点,综合收益236.7个基点.
若贷款资金动拨不足80%,借款人将支付承诺费10个基点.
本项贷款有延期两年的选项,若行使,该贷款将分五个半年等额偿还.
贷款约束条件包括:从2013年起流动比率不低于1倍;债务比率最高1.5倍;利息覆盖倍数至少为2倍;有形净值不低于3亿美元.
取得资金将作为再融资及在中国的资本支出.
回覆期限11月23日.
借款方在中国投资碳酸钠制造,该公司约有30%股权是由台玻集团间接拥有.
台玻集团旗下子公司台湾玻璃中国控股公司上月签署一项三年期1.25亿美元定期贷款案,贷款利率为较Libor加码120基点.(完)
--编译 肖群英;审校 蔡美珍
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。