〔路透基点〕台湾实联中国控股3亿美元贷款案展开筹组--RLPC

路透香港10月3日电---汤森路透旗下基点援引银行界人士称,台湾兆丰国际商银今天展开筹组实联中国控股有限公司3亿美元三年期定期贷款案.

本项无担保子弹式贷款由借款人的三个主要股东提供担保,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码230个基点.若台北美元拆借利率(TAIFX)和Libor之间的利差超过35个基点,该借款人将支付差额部分.

银行受邀分三个层次参贷:

承贷4,000万美元或以上的银行可获牵头行和簿记行头衔,先付费用36个基点,综合收益242个基点;

承贷3,000-3,900万美元的银行获协办行头衔,先付费用28个基点,综合收益239.3个基点;

承贷2,000-2,900万美元的银行获一般参贷行头衔,先付费用20个基点,综合收益236.7个基点.

若贷款资金动拨不足80%,借款人将支付承诺费10个基点.

本项贷款有延期两年的选项,若行使,该贷款将分五个半年等额偿还.

贷款约束条件包括:从2013年起流动比率不低于1倍;债务比率最高1.5倍;利息覆盖倍数至少为2倍;有形净值不低于3亿美元.

取得资金将作为再融资及在中国的资本支出.

回覆期限11月23日.

借款方在中国投资碳酸钠制造,该公司约有30%股权是由台玻集团间接拥有.

台玻集团旗下子公司台湾玻璃中国控股公司上月签署一项三年期1.25亿美元定期贷款案,贷款利率为较Libor加码120基点.(完)