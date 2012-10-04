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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 09:54 BJT

《汇市简讯》澳洲公布8月零售销售增长0.2%后,澳元/美元几无变动

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* 澳洲8月零售销售较前月增长0.2%,路透预估为上升0.4%[ID:nSB2031227]

* 数据基本符合预期,并未疲弱到足以压低澳元的程度

* 有传闻称在1.0200附近挂有澳元/美元买盘,1.0190下方有少量停止单

* 小时图中,位于1.0235的阻力确立,因此若突破该阻力,将上看1.0260/70.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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