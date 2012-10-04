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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 09:55 BJT

《汇市简讯》美元/坡元在1.2300获良好买气,坡元/马币走势提供支撑

0140GMT

* 美元/坡元倾向走高,在1.2300获得良好买气,受坡元/马币(林吉特)走势支撑

* 坡元/马币从稍早的2.4835马币回落至2.4800

* 坡元/马币料将测试颈线支撑2.4750

* 美元/坡元目前报1.2322-1.2326,仍处于1.2301-1.2326的区间内(完)

--编译 徐文焰;审校 白云

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