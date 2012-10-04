《汇市简讯》美元/坡元在1.2300获良好买气,坡元/马币走势提供支撑

亚洲橡胶：TOCOM期胶下滑，因泰国计划加售国家储备胶
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
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* 美元/坡元倾向走高,在1.2300获得良好买气,受坡元/马币(林吉特)走势支撑
* 坡元/马币从稍早的2.4835马币回落至2.4800
* 坡元/马币料将测试颈线支撑2.4750
* 美元/坡元目前报1.2322-1.2326,仍处于1.2301-1.2326的区间内(完)
--编译 徐文焰;审校 白云
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路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
路透上海2月16日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *大连机床 16大机床SCP002 5 2月13日 9个月 6.00% 兴业银行 超短融 触发交叉违约，启动 集团
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：