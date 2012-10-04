澳洲经济指标总览--10月4日

亚洲橡胶：TOCOM期胶下滑，因泰国计划加售国家储备胶
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第二季 +2.4% -1.2% 11月1日
出口物价(较前季) +1.0% -7.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第二季 +0.5% +0.1% 10月24日
(较上年同期) +1.2% +1.6%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.3%
(较上年同期) +2.0% +2.2%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.7% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 8月 +0.2% -0.8% 11月5日
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 8月 逆差20.27 逆差15.3 11月5日
出口(较前月) -3% -3%
进口(较前月) -1% -1%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 8月 -8.8 +14.0 10月11日
--全职 +0.6 +9.2
--兼职 -9.3 +4.8
失业率 5.1% 5.2%
就业参与率 65.0% 65.2%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第二季 赤字11.801 赤字12.997 12月4日
商品与服务贸易收支 逆差1.382 逆差2.013
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第二季 +0.6% +1.4% 12月5日
(较上年同期) +3.7% +4.3% (完)
--整理 白云;审校 徐文焰
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
路透上海2月16日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *大连机床 16大机床SCP002 5 2月13日 9个月 6.00% 兴业银行 超短融 触发交叉违约，启动 集团
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：