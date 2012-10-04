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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 10:03 BJT

《汇市简讯》美元/马币受坡元/马币抛盘压制,但风险资产下跌提供支撑

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* 美元/马币(林吉特)陷入3.0580-3.0600窄幅区间交投,稍早开盘报3.0570-3.0600

* 坡元/马币抛盘形成压制,但大宗商品和澳元下跌可能令其跳涨至3.0650

* 美元/马币最新报3.0600-3.0620,无本金交割远期外汇(NDF)报3.0650-3.0670.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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