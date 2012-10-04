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市场报道 | 2012年 10月 4日 星期四 10:31 BJT

〔标题新闻〕消息人士称,摩根士丹利正与卡塔尔投资局磋商出售其大宗商品业务多数股权--FT

注:英国金融时报(FT).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8L40M2]

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