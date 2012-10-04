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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 10:23 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元升至1.6000前几无阻力

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* 目前澳元驱动英镑/澳元走势,该货币对在澳洲零售销售数据公布后创新高

* 对澳洲零售销售按月增长0.2%的反应滞后,澳元人气偏向负面

* 五日、10日和20日移动均值趋于上升,波林格区间走高

* 在升至1.6000之前几乎没有实质阻力

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/wuw92t).(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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