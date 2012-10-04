《汇市简讯》美元/泰铢获得本地买盘的支撑

0304GMT * 美元/泰铢在30.65-30.67的窄幅区间内交投 * 迄今为止本地买盘一直在底部支撑,但和其他亚洲货币一样,整体流动性极为清淡 * 日内剩余时间里,汇价或在30.65-30.70 * 资金流入泰国股市,以及更多坡元/泰铢的走势,可能会令美元/泰铢承压 * 预计汇价不会跌穿30.60的支撑位,因为泰国央行料会入市干预.(完) --编译 兰秀娟;审校 张若琪 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=