更正:〔日本股市〕早盘从四周收盘低位反弹,但惠普盈利预警拖累技术股

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
(更正:因译文有误,标题及内文第一段的"三周收盘低位"应改为"四周收盘低位")
路透东京10月4日电---日本股市日经指数周四早盘在震荡交投中上涨,从上日所及四周收盘低位略微反弹,得益于美国经济数据强劲且日圆走软,抵消了盈利下滑担忧引发的技术股跌势.
日经指数.N225升0.6%至8,800.76点,成交量一般,因投资者关注周四的欧洲央行(ECB)会议,以及周五公布的日本央行政策决议和美国就业数据.
"人们正关注美国非农就业数据,期望能触发一波涨势,但目前日本股市上方阻力很大,"Investrust执行长Hiroyuki Fukunaga表示."宏观事件对市场方向的影响将小于财报季,因公司纷纷调降业绩预估."
佳能(7751.T)和Konica Minolta(4902.T)均下挫2.7%,TDK(6762.T)下滑1.8%,此前惠普(HPQ.N)警告2013年获利下降.[ID:nSB2031253]
东证股价指数.TOPX扬升0.9%,至733.79点,成交量为过去90天全日均值的51.1%.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
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路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。