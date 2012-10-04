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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 12:06 BJT

更正:〔日本股市〕早盘从四周收盘低位反弹,但惠普盈利预警拖累技术股

(更正:因译文有误,标题及内文第一段的"三周收盘低位"应改为"四周收盘低位")

路透东京10月4日电---日本股市日经指数周四早盘在震荡交投中上涨,从上日所及四周收盘低位略微反弹,得益于美国经济数据强劲且日圆走软,抵消了盈利下滑担忧引发的技术股跌势.

日经指数.N225升0.6%至8,800.76点,成交量一般,因投资者关注周四的欧洲央行(ECB)会议,以及周五公布的日本央行政策决议和美国就业数据.

"人们正关注美国非农就业数据,期望能触发一波涨势,但目前日本股市上方阻力很大,"Investrust执行长Hiroyuki Fukunaga表示."宏观事件对市场方向的影响将小于财报季,因公司纷纷调降业绩预估."

佳能(7751.T)和Konica Minolta(4902.T)均下挫2.7%,TDK(6762.T)下滑1.8%,此前惠普(HPQ.N)警告2013年获利下降.[ID:nSB2031253]

东证股价指数.TOPX扬升0.9%,至733.79点,成交量为过去90天全日均值的51.1%.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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