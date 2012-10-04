〔企业并购〕加拿大政府反对公开听证中海油收购Nexen案

路透渥太华10月3日电---加拿大工业部长Christian Paradis周三称,执政党保守党将在议会中反对有关公开听证中海油(0883.HK)收购NexenNXY.TO案的动议.

这项动议是由加国主要反对党--新民主党(NDP)提出的,议会料将于周三晚些时候对该动议进行投票表决.

Paradis被问到保守党将怎样投票时称:"我们会反对."政府在下议院有多数席位,能轻易否决该提议.

"NDP要求公开听证,这绝不可能,你知道...我的意思是我们有工具,我们需要决定该交易是否会给加拿大带来净效益."

NDP称,他们将于周四1400GMT公开自己的官方立场.该反对党还称,对中国国企收购加拿大能源资产的前景感到担心.

"许多加拿大人担心这笔交易对就业、国家安全和环境可能产生的影响."NDP议员Helene LeBlanc周三对下议院称.

尽管该反对党不能直接否决这桩收购,但可以煽起民众忧虑.总理哈珀称,政府研究这起收购案时会考虑公众意见.(完)