〔企业并购〕加拿大政府反对公开听证中海油收购Nexen案

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透渥太华10月3日电---加拿大工业部长Christian Paradis周三称,执政党保守党将在议会中反对有关公开听证中海油(0883.HK)收购NexenNXY.TO案的动议.
这项动议是由加国主要反对党--新民主党(NDP)提出的,议会料将于周三晚些时候对该动议进行投票表决.
Paradis被问到保守党将怎样投票时称:"我们会反对."政府在下议院有多数席位,能轻易否决该提议.
"NDP要求公开听证,这绝不可能,你知道...我的意思是我们有工具,我们需要决定该交易是否会给加拿大带来净效益."
NDP称,他们将于周四1400GMT公开自己的官方立场.该反对党还称,对中国国企收购加拿大能源资产的前景感到担心.
"许多加拿大人担心这笔交易对就业、国家安全和环境可能产生的影响."NDP议员Helene LeBlanc周三对下议院称.
尽管该反对党不能直接否决这桩收购,但可以煽起民众忧虑.总理哈珀称,政府研究这起收购案时会考虑公众意见.(完)
--编译 程琳;审校 孙茉莉
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。